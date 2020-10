Nuchtere Van der Meer weer terug bij Excelsior na kruisbandblessure: 'Het zit goed'

De linksback revalideerde van zijn blessure bij de KNVB in Zeist. Dat deed Van der Meer onder anderen met Marco van Ginkel (PSV), Willem Janssen (FC Utrecht) en Wout Droste (Go Ahead Eagles). Na 26 weken kon hij daar alweer vertrekken. "Dat is top gegaan. Alles was goed geregeld", blikt Van der Meer terug op deze 'dolle boel', wat de verdediger met een knipoog bedoelt. Door het coronavirus mistte hij een opbouw, waardoor alles wat later kwam dan Van der Meer het zou willen. Maar hij geniet weer op het veld te staan.

"Maar ik ben heel nuchter en heb meteen de knop omgedraaid. Het is wat het is. Ik heb een kleine en een vriendin thuis zitten waar ik vrolijk voor moet zijn. Dus dat zit wel goed", glimlacht Van der Meer. Hij staat positief in het leven. "Op die manier ben ik die revalidatie ook in gegaan."

Puzzelstukje

Van der Meer ontkent dat je als speler bij de groep hoort als je langdurig geblesseerd bent. "Dat is gewoon niet zo", vindt hij. "Je bent geen puzzelstukje in de puzzel van de trainer. Hij houdt rekening met de jongens waarop hij kan rekenen. Op dat moment kon hij niet op mij rekenen. Ik kon toen niets toevoegen."

Tegen FC Eindhoven mocht Van der Meer na 64 minuten als invaller de plaats innemen van Nathan Tjoe-A-On, een speler uit de jeugdopleiding van Excelsior. "De eerste tien seconden denk je wel: ik sta er wel weer. Maar daarna is het alsof je niet meer bent weggeweest."

In de onderstaande video legt Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen uit waarom hij op de linksbackpositie niet voor Robin van der Meer koos, maar voor Nathan Tjoe-A-On. Na de rode kaart van Brandon Ormonde-Ottewill tegen De Graafschap moest Dijkhuizen voor een nieuwe linksback kiezen. De tekst gaat verder onder de video.

Waar Excelsior nu staat, weet Van der Meer niet. "Het gekke is dat we twee keer een wedstrijd met tien man uitspelen, maar ik vind het dan redelijk staan. Het lijkt alsof we dan wél iets extra's voor elkaar kunnen geven, omdat er iets aan de hand is", vindt Van der Meer. "We moeten dat ook met elf man brengen."

Maar Van der Meer is na maanden blessureleed eindelijk weer terug bij Excelsior: "Ik ben blij om er weer bij te zijn. Ik voel me goed en pak het goed op. Het zit goed", zegt de linksback.

Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Sjoerd de Vos met Robin van der Meer na afloop van FC Eindhoven-Excelsior (1-1).