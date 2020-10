Het weer van vandaag: gure buien

Vanochtend is er eerst wat ruimte voor de zon en neemt de kans op een bui toe. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en later in de middag en vanavond vallen er talrijke gure buien met kans op een donderklap. Met een middagtemperatuur van slechts 12 graden is het fris. De westenwind waait matig en aan zee (vrij) krachtig.

Vannacht zijn er opklaringen en blijft het meestal droog, alleen aan zee is de kans op een bui groter. Het koelt af naar 9 graden aan zee en 5 graden in het oosten van de regio. Er staat een zwakke tot matige westenwind. Aan zee staat een vrij krachtige noordwestenwind.

Morgen is het wisselend bewolkt en trekken verspreid enkele buien over de regio. De temperatuur komt uit op 13 graden en de noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig of krachtig.

Zon in het vooruitzicht

De dagen erna is het begin volgende week overwegend bewolkt met enkele buien. Vanaf woensdag zien we de zon af en toe en lijkt het zelfs een aantal dagen droog te blijven. In de middag wordt het 12 of 13 graden en de wind houdt zich rustig.