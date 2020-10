Ziekenhuizen in de regio: 'Antimalariamiddel kan werken tegen corona'

Het antimalariamiddel hydroxychloroquine (HCQ) kan toch een gunstig effect hebben op coronapatiƫnten. Dat blijkt uit een studie van onder andere het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Volgens andere onderzoeken zou HCQ geen of een negatief effect hebben.

Volgens de recente studie zou het middel een gunstig effect kunnen hebben als patiënten het vanaf de eerste dag van hun ziekenhuisopname krijgen. Het risico om op de intensive care te belanden lag bij patiënten mét het middel ruim de helft lager dan bij patiënten die een ander medicijn kregen. Het antimalariamiddel verlaagt níet de coronasterfte.

De onderzoeksresultaten moeten nog bevestigd worden in een zogenoemde randomized controlled trial, waarbij vergelijkbare patiënten blind verdeeld worden over een behandelgroep en een of meerdere controlegroepen.

Eerder dit jaar constateerde de Britse Recovery-trial dat HCQ geen effect had op de sterfte-aantallen. "In de Recovery-trial ging het vaak al om ernstig zieke patiënten, die in veel gevallen pas na vele dagen HCQ kregen", vertelt onderzoeker Jolanda Lammers van het Isala Ziekenhuis in Zwolle. In Nederland ging dat anders: daar kregen patiënten die niet 'al te ziek' waren het middel. "In dat vroege stadium van de infectie zien we een positief effect van de behandeling met HCQ."

Ernstige bijwerkingen

HCQ bestaat al jaren. Het is een medicijn dat ontstekingen remt en bepaalde bacteriën en parasieten doodt. Het is vooral bekend als middel tegen malaria, maar het wordt ook gebruikt bij reuma of Q-koorts. HCQ kan ernstige bijwerkingen geven, zoals hartproblemen en geelzucht.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft hydroxychloriquine herhaaldelijk aangeprezen als wondermiddel tegen corona.