Samengesteld gezin: 'Voor mijn kinderen gelden andere regels dan voor de zijne'

Babet Blom uit Rotterdam-Overschie ontmoette tien jaar geleden haar man Martin, die net als zij twee kinderen heeft. Het samengesteld gezin bestaat uit drie dochters en één zoon. "In het begin waren zijn zoon en dochter jong, net als mijn twee dochters, en dat ging eigenlijk prima", zegt Babet.

"Toen ze wat ouder werden, begonnen de problemen. Mijn man en ik hadden de neiging om alles over één kam te scheren en de regels op alle vier de kinderen toe te passen. Dat zorgde voor spanning en toen besloten we om hulp te zoeken bij stichting Stiefgoed."

Onherstelbare schade

De stichting onderzoekt tegen welke problemen ouders en stiefouders aanlopen, en wat dat met ze doet. "Daarnaast is het belangrijk dat deze gezinnen weten dat er hulp is", zegt Annette Burgers van Stiefgoed. "Als kinderen in korte tijd twee keer uit een gezinssituatie gehaald worden, loopt hun vertrouwen in relaties onherstelbare schade op en vergroot dat de kans dat zij later hun eigen kinderen in dezelfde positie brengen."

Volgens Burgers zitten de stiefouders op een roze wolk als zij besluiten om te gaan samenwonen. "Na een lastige periode schijnt voor hen de zon, maar de realiteit van twee gezinnen die één worden komt keihard binnen. Je kind accepteert je nieuwe liefde niet, je nieuwe partner neemt het altijd op voor zijn of haar eigen kind, je vindt je stiefkind niet leuk of een ex gooit roet in het eten. Hoe ga je daarmee om?"

Weer op de rit

"Wij wilden er alles aan doen om er samen uit te komen", zegt Babet. "Het traject bij Stiefgoed hielp ons om in te zien dat het belangrijk is om ruimte te geven aan elkaar: de ander moet zijn of haar eigen opvoedmethode kunnen toepassen op zijn eigen kinderen. Ik ben iemand die overal een mening over heeft en vindt dat dingen op een bepaalde manier gedaan moeten worden. Mijn man heeft dat minder. Dat botste, maar door hulp te vragen, zijn we weer op de rit."

In het samengestelde gezin van Babet is de rust wedergekeerd dankzij goede afspraken. "Kinderen hebben tegenwoordig allemaal een mobiel apparaat. Zo ook de onze, maar voor mijn kinderen gelden andere regels over telefoongebruik dan voor de kinderen van mijn man. We hebben geaccepteerd dat onze opvoedmethodes niet overeenkomen en dat dat prima is."