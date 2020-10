Horeca-ondernemer Aziz Yagoub vertelt over zijn jeugd: 'Geld voor de tram was er niet'

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten vertelt een bijzonder openhartige Aziz Yagoub over hoe hij op als kind wegliep van huis. De horeca-ondernemer uit Rotterdam groeide op in een islamitisch gezin.

"Mijn ouders hadden moeite met mijn levensstijl", zegt Yagoub tegen presentator Sander de Kramer. "Ik werkte in een whiskybar en ook mijn sociale leven begon pas in de avond. Mijn ouders dachten daarom dat ik elke nacht tot laat dronken in de lampen hing. Dat was absoluut niet zo, trouwens", vertelt de ondernemer.

"Ik had een oudere halfbroer die verslaafd was aan drugs. Ik zag wat het met hem deed en wist dus heel goed: daar moet ik ver van wegblijven. Omdat mijn ouders eigenlijk wilden dat ik elke avond voor twaalven thuis was, kreeg ik een beklemmend gevoel. Op mijn achttiende heb ik voor mezelf gekozen. Ik trok de deur achter me dicht en ben bij mijn vriendinnetje gaan wonen."

Geen geld voor de tram

Toch heeft Aziz nu een uitstekende band met zijn vader en moeder. "Toen ze inzagen dat ik van mijn hobby mijn werk had gemaakt, hebben ze mijn keuze meer geaccepteerd. Ik heb overigens heel veel bewondering en respect voor ze. We waren vroeger met acht kinderen thuis. Mijn ouders hebben kei- en keihard gewerkt om ons te geven wat we nodig hadden."



"Veel geld hadden we niet", vervolgt hij, "maar ze spaarden zodat we elk jaar een nieuwe winterjas konden krijgen. Voor andere dingen was er geen geld. Zo moest ik elke dag driekwartier naar school lopen, omdat we geen geld hadden voor een tramkaart. In de winter was dat best zwaar. Het eerste halfuur zat ik met bibberende vingers van de kou te schrijven."

'Positivo'

Aziz Yagoub, eigenaar van onder andere poppodium Annabel, is ook eerlijk over de moeilijke tijden die hij nu beleeft. "Corona heeft ervoor gezorgd dat we van tachtig man personeel naar elf zijn gegaan. Elke maand gaan er tonnen uit en er komt geen cent binnen. Daar komt een keer een eind aan. Hoe lang ik dit kan volhouden? Tot begin volgend jaar. Maar ik ben een positivo. Als het mis gaat, kan ik altijd weer opnieuw beginnen."