Negen bewoners en medewerkers zorgcentrum De Waard besmet met corona

Als voorzorgsmaatregel worden álle bewoners en medewerkers de komende tijd wekelijks opnieuw getest. "Op deze manier wordt nauwlettend in de gaten gehouden of het virus zich verder verspreidt of niet", schrijft het zorgcentrum in een verklaring.

Bezoekstop

De eerste besmetting kwam afgelopen woensdag aan het licht. Toen werd duidelijk dat een bewoner het virus had. Woensdag en donderdag zijn vervolgens alle bewoners en medewerkers van De Waard getest. Daarna bleken er nog meer besmettingen te zijn. De vier positief geteste bewoners zitten in isolatie en worden in een afgezonderde unit verzorgd door een speciaal team.

De andere bewoners verblijven de komende tijd zoveel mogelijk op hun eigen afdeling of kamer. Deze week geldt er een tijdelijke bezoekstop. Vanaf maandag mogen bewoners één keer per dag bezoek op de kamer ontvangen.

Burgemeester Jaap Paans liet via twitter weten mee te leven met het zorgcentrum.