Stormloop naar de kringloop: 'Nog nooit zo druk geweest als dit jaar'

In de Gorkumse kringloop is het aanpoten voor de vrijwilligers. Zakken vol met kleding komen dagelijks binnen en ook voor de dames van literatuurafdeling zijn het drukke dagen met winkelwagens vol met boeken. "Het is hier sinds corona drukker dan ooit!"

Mohammed Ouhajji staat bij de inname en veel spullen gaan door zijn handen. Hij werkt al 35 jaar bij de kringloop, maar dit heeft hij nog niet eerder meegemaakt. "Het is nog nooit zo druk geweest als dit jaar", weet hij. "Door corona zitten veel mensen thuis en daarom komen ze heel veel spullen brengen. Boeken, kleding, textiel... Noem maar op."



Tientallen zakken met kleding, zo'n 5 duizend boeken op schappen van de kringloop... Allemaal gaan ze door de handen van de medewerkers.

Manager Saskia van Diemen moet alles in goede banen leiden. Er is een nieuwe route voor mensen die spullen komen brengen met de auto en de spullen in de winkel zijn goedkoper gemaakt om de doorstroom te vergroten.

Toch nog te veel meubels

Toch bleef de kringloop met veel extra meubels zitten die niet in het pand passen. De gemeente stelde daarop een oud schoolgebouw beschikbaar als opslag. "En die zit nu ook helemaal vol", lacht Saskia.

Ze wil voorkomen dat spullen op de brandstapel bij de afvalverwerking terecht komen en is blij dat mensen de kringloop steeds vaker weten te vinden. Ondanks dat het aanpoten is voor haar en de tientallen vrijwilligers die elke dag in de weer zijn. "Ik heb veel respect voor hen, het is zwaar werk", besluit Saskia.