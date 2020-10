Fietsers altijd groen bij stoplichten in Dordt: 'Geweldig!'

Alléén maar groene stoplichten. Dat kan bijna niet, zou je denken. In Dordrecht is het wel degelijk realiteit: daar is een app geïntroduceerd, die het stoplicht op groen laat springen als er een fietser aankomt.

De app - Schwung genaamd - laat een stoplicht weten als er een fietser aankomt en neemt daarmee de functie van het knopje bij een van de 37 fietsverkeerslichten in de stad over. "Als de verkeerssituatie zich ervoor leent, krijg je als fietser groen", legt initiatiefnemer en wethouder Rik van der Linden uit.

Fietsstad

De app, waarop bijna alle fietsverkeerslichten van Dordrecht zijn aangesloten, hoef je alleen te activeren voor je op pad gaat. Dan kan-ie in de broekzak en doet Schwung z'n werk. "Ik kreeg meteen groen", vertelt de wethouder enthousiast.



"Ik heb zeker het idee dat de app daaraan bijdroeg." Schwung leert routes kennen, legt Van der Linden uit. "De app snapt je routes en pakt deze op." Als een fietser drie keer in dezelfde route heeft gereden, weet de app wanneer en in welke richting een groen verkeerslicht moet worden aangevraagd.

De wethouder is in zijn nopjes met de 'groene' app. "We zijn een stad die op alle manieren bereikbaar is, maar ook echt een fietsstad wil zijn. Er zijn veel belemmeringen, want het is erg druk. Als je als fietser eerder groen kan krijgen, helpt dat zeker. Geweldig toch!"