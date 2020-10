Veiligheidsregio Rotterdam: Ga weer twee of drie weken in 'lockdown'

Als het aan de directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Arjen Littooij ligt, blijven we de komende weken zoveel mogelijk thuis. Op die manier zouden we weer grip kunnen krijgen op het coronavirus. Dat zegt een woordvoerder namens Littooij tegen Rijnmond.

Een nieuwe lockdown wil Littooij het niet noemen, zegt de woordvoerder, maar het komt er volgens hem wel op neer. Hij bevestigt dat we 'als het ware terug moeten naar de situatie in maart en april, toen we leefden volgens de 'intelligente lockdown' en we alleen de deur uitkwamen als dat nodig was, bijvoorbeeld om boodschappen te doen'.

Thuisblijven

Littooij denkt dat het verstandig kan zijn om twee of drie weken weer volgens die regels te leven. Hij ziet het als een 'verlengde herfstvakantie', waarin we zoveel mogelijk thuisblijven. Verder zouden we ons weer strikt aan de hygiëneregels moeten houden en voldoende afstand tot elkaar moeten houden.

Het is volgens Littooij in elk geval niet de bedoeling om de komende weken door het land te gaan reizen. Als we dat toch gaan doen, dan lopen we volgens hem het risico dat we het coronavirus nog verder verspreiden dan al het geval is.