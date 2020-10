Volg ASWH en Barendrecht in Zuid-Holland Sport

Liefhebbers van het regionale amateurvoetbal kunnen zaterdagmiddag de wedstrijden van ASWH en Barendrecht volgen in Zuid-Holland Sport. De gezamenlijke uitzending van Rijnmond en Omroep West is vanaf 14:00 uur live te volgen op beide zenders.

Zowel ASWH als Barendrecht spelen een Zuid-Hollandse derby. In de tweede divisie ontvangt de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht het Katwijkse Quick Boys. De aftrap is om 15:00 uur. Dat geldt ook voor de wedstrijd van Barendrecht op bezoek bij Ter Leede in de derde divisie.

In Zuid-Holland Sport wordt er eveneens verslag gedaan van de tweede divisie-wedstrijden GVVV - Noordwijk en Rijnsburgse Boys - Kozakken Boys.