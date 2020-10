Buurtbewoner (28) aangehouden na beschieting vrouwen op balkon

De politie heeft een 28-jarige man uit Rotterdam aangehouden na een beschieting in Kralingen vrijdagavond. Vier vrouwen zaten op een balkon aan de Brouwersstraat, toen er plotseling geschoten werd. Een van de vrouwen raakte lichtgewond. De aangehouden man is een buurtgenoot.

De vrouwen zaten rond 23:00 uur buiten, toen ze knallen hoorden. In het zeil, dat ze boven hun hoofden hadden gespannen om droog te kunnen zitten, vonden ze enkele kleine kogelgaatjes. Een van de vrouwen had een wondje aan haar hoofd, waar ze ter plekke aan behandeld is. Volgens de politie zou er een luchtdrukwapen zijn gebruikt.

De politie deed zaterdagochtend onderzoek in de buurt en ging langs de deuren. Bij een van die gesprekken bleek 'dat de bewoner in kwestie wellicht meer wist'. In zijn woning had hij een luchtbuks staan. Hij is aangehouden.