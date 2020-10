Rotterdam wint NK Tegelwippen: 'Het is ons gelukt, we hebben gewoon gewonnen!'

Meer dan 94 duizend tegels hebben de afgelopen maanden plaatsgemaakt voor een stukje groen. Daarmee is er ruim 1 hectare aan groen aangelegd in Amsterdam en Rotterdam: "Meer dan het voetbalveld van de Kuip!"



Wijbenga is maar wat trots op zijn stad. "Het NK heeft het beste in de Rotterdammer naar boven gehaald. We hebben keihard gewerkt aan deze klus en heel veel Rotterdammers hebben meegeholpen met het vrolijker maken van straten en pleinen, het beter opvangen van water, overal vergroening en gezonder maken van de stad. Het is ons gelukt, we hebben gewoon gewonnen!"

Tweehonderd planten

Het doel van het NK Tegelwippen is om Amsterdam en Rotterdam groener, leefbaarder, meer klimaatadaptief en biodiverser te maken. Om dat voor elkaar te krijgen werd onder meer in de Brouwersstraat in Kralingen een geveltuin aangelegd. Buurtbewoners plaatsten zo'n tweehonderd planten voor de gevels: meer dan vijftig verschillende soorten en nog eetbaar ook.



"Zoveel mensen gingen aan de slag in hun buurt of straat en legden 959 nieuwe geveltuinen aan", vertelt Raymond Landegent, drijvende kracht achter de actie. "Het was de ideale buren-activiteit die tijdens corona wél door kon gaan."

In totaal heeft Rotterdam bijna 1,5 duizend tegels meer gewipt dan Amsterdam.