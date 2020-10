Wordt de coronacrisis ASWH fataal? 'Je kunt het niet helemaal uitsluiten'

Door de eind september nieuw ingevoerde coronamaatregelen van het kabinet, mogen er onder meer geen toeschouwers langs de lijn staan bij wedstrijden van amateurclubs. Daarnaast zijn de kantines dicht. "Het is voor elke voetbalvereniging een financiële ramp, we moeten maar kijken hoe dat uitpakt", vertelt Middendorp.

"We hebben al in een vroegtijdig stadium in de kosten gesneden", vertelt de voorzitter van ASWH verder over de stand van zaken bij zijn club. "Daarom hebben we afgelopen seizoen in financiële zin redelijk af kunnen sluiten. Dit seizoen is natuurlijk erg onzeker. We hebben een begroting opgesteld waarbij we met een hoop dingen rekening hebben gehouden, maar als het zo doorgaat als nu... in de oorspronkelijke begroting kwamen we al uit op een fors verlies, dus dat wordt moeilijk."

Moeten we daarmee serieus rekening houden met het einde van het bestaan van ASWH, dat vorig jaar nog zijn 90-jarige jubileum vierde? "Dat zal niet zo'n vaart lopen, maar je kunt het ook niet helemaal uitsluiten. We hebben helaas geen vet op de botten", besluit Middendorp.