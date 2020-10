Huisarts wijkt voor griepprikken uit naar buurthuis: 'Door de maatregelen kan het niet in de praktijk'

"Doordat we rekening moeten houden met alle maatregelen kunnen we de griepprikken niet meer op de praktijk geven", legt Van de Griendt uit. "Wat me wel opvalt is dat de patiënten uit zichzelf een mondmasker ophebben, terwijl we daar niet specifiek om gevraagd hebben."

Muzikaal intermezzo

Het halen van de griepprik werd opgeluisterd met accordeonmuziek. Huisarts in opleiding en stagiair Daniel Sieczkowski speelde voor de gelegenheid op zijn accordeon. "We merken dat patiënten het leuk vinden, en het helpt ook wel een beetje in deze tijd. Misschien komen mensen nu vaker een griepprik halen omdat ze het nu naar hun zin hadden met de muziek."

Bij de patiënten bevalt het muzikale intermezzo. "Ik zag mijn huisarts net een dansje maken" zegt een patiënt bij het naar buiten lopen. "Het is wel leuk om haar zo te zien. Het is een keer wat anders dan normaal."

Tekort

Vooraf verwachtten de huisartsen een tekort aan griepprikken. Met de uitbraak van het coronavirus was de angst dat veel meer mensen zich zouden melden voor de griepprik. Al vroeg op de ochtend bleek dat mee te vallen.

"We hebben in de eerste shift nog veertig prikken over", vertelt Van de Griendt opgelucht. "We waren bang dat we per shift mensen geen prik konden geven omdat ze op waren, ondanks dat we meer inentingen hebben ingeslagen. Maar het gaat nu goed."

Van de Griendt bemerkt wel een ander probleem in haar huisartsenpraktijk. "Iedere keer als weer een persconferentie is geweest komen er minder mensen naar de praktijk. Dat vind ik zorgelijk. Bespreek je bezoek gewoon met de huisarts, als die het te gevaarlijk vindt, dan zal de huisarts met een plan komen."