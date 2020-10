Amateurvoetbal: ASWH verslaat ook Quick Boys, rode kaart doet Jong Sparta de das om

De wedstrijd was net onderweg in Hendrik-Ido-Ambacht toen de scheidsrechter de wedstrijd al tijdelijk moest staken. Van buiten het terrein werden blauwe rookbommen afgestoken, wat zorgde voor slecht zicht op het veld.

De onderbreking duurde uiteindelijk enkele minuten. ASWH kwam in de slotfase van de eerste helft op voorsprong, nadat Ismail Yildrim werd gevloerd in de zestien meter. De daaropvolgende strafschop werd binnen geschoten door Daniël Wissel.

In de tweede helft probeerde Quick Boys de gelijkmaker te forceren door een extra aanvaller in te brengen. Op wat hachelijke momenten na wist de ploeg van trainer Rogier Veenstra echter stand te houden. In de 82ste minuut schoot Luuk Admiraal ASWH uiteindelijk in veilige haven en naar een knappe driepunter tegen Quick Boys. Daarmee staat de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht voorlopig tweede in de tweede divisie.

Rode kaart doet Jong Sparta de das om

Bij Jong Sparta deed een rode kaart de wedstrijd kantelen. Lange tijd leidde de ploeg van trainers Geert Arend Roorda en Nourdin Boukhari met 0-1 bij HHC Hardenberg, maar na de rode kaart van Jeremy van Mullem in de 55ste minuu sloeg de thuisploeg toe. In minuut 68 werd het gelijk, tien minuten voor tijd stond de 2-1 op het boord. Hardenberg-invaller Justin Lambers maakte vijf minuten voor tijd ook nog de 3-1.

IJsselmeervogels-Excelsior Maassluis werd eerder deze week afgelast vanwege coronabesmettingen in beide teams.

Barendrecht hard onderuit, SteDoCo wint weer

Barendrecht heeft zaterdagmiddag een ruime nederlaag geleden bij laagvlieger Ter Leede. In Sassenheim werd het 4-1. Mike Bekooij bleek een ware plaaggeest voor de ploeg van trainer Richard Elzinga. De aanvaller maakte alle vier de doelpunten. Bekooij wist voor rust eenmaal het net te vinden en na rust het kunstje drie maal te herhalen. Tim Eekman maakte het enige doelpunt voor Barendrecht. Door de nederlaag verliest Barendrecht voorlopig de top van de derde divisie uit het oog.

SteDoCo blijft wél in de top meedraaien. Bij nummer laatst Goes werd met 2-0 gewonnen, waardoor de ploeg uit Hoornaar op een gedeelde eerste plaats blijft staan. Beide doelpunten vielen voor rust. Vincent Verheul opende met een geplaatst schot in de 23ste minuut de score voor SteDoCo, ruim tien minuten later bracht Gianni Tiebosch de eindstand op het scorebord met een prachtige vrije trap.

Hoofdklasse

In de hoofdklasse werden, net als bij Excelsior Maassluis, enkele wedstrijden door coronabesmettingen uitgesteld. Poortugaal-Rijsoord en DHSC-SC Feyenoord zijn naar een later tijdstip verplaatst.

Smitshoek-Spijkenisse ging wel door, en leek lange tijd af te stevenen op een bloedeloze 0-0. Twintig minuten voor tijd opende oud-Feyenoorder Guyon Fernandez echter verrassend de score. Michael van Dommelen bracht Spijkenisse tien minuten voor tijd weer op gelijke hoogte.

Zwaluwen leek tegen koploper Achilles Veen lang op koers om het eerste punt van dit seizoen te pakken, maar ging uiteindelijk toch onderuit: 2-3. Capelle, de laatste regioploeg die in actie kwam, moest de punten aan ARC laten. Op Sportpark ’t Slot werd het 0-1.