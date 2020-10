Twee penalty's zorgen voor gelijkspel bij oefenwedstrijd van Feyenoord tegen KRC Genk

In een oefenwedstrijd achter gesloten deuren heeft Feyenoord zaterdagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen KRC Genk. Beide ploegen scoorden uit een strafschop, Leroy Fer deed dat namens Feyenoord met een panenka.

Genk kwam al in de tweede minuut op voorsprong, via een benutte penalty van Theo Bongonda na een overtreding van Marcos Senesi. De beste kansen bleven in het restant van de eerste helft ook voor de thuisploeg, maar desondanks kwam Feyenoord vlak voor rust op gelijke hoogte.

Na een overtreding op Bart Nieuwkoop mocht gelegenheidsaanvoerder Leroy Fer aanleggen vanaf elf meter. De middenvelder van Feyenoord schoot de bal met een panenka binnen achter Genk-doelman Vukovic.

In de tweede helft bleven grote kansen uit, waardoor de 1-1 ruststand ook de eindstand bleek.

Debuut Conteh

Feyenoord-trainer Dick Advocaat gaf tegen Genk speelminuten aan onder anderen Achraf El Bouchataoui, Jordy Wehrmann en Dylan Vente. Zomeraankoop Christian Conteh begon in de basis en maakte zo zijn officieuze debuut voor Feyenoord.

KRC Genk - Feyenoord 1-1 (1-1)

Scoreverloop:

3' Theo Bongonda (strafschop) 1-0

40' Leroy Fer (strafschop) 1-1

Opstelling Feyenoord: Jansen; Nieuwkoop, Johnston (76' Smeulers), Senesi (45' El Bouchataoui), Haps; Fer, Teixeira (76' Tørset Johnsen), Toornstra (45' Wehrmann); Narsingh, Linssen (45' Vente), Conteh (45' Malacia).