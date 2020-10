Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid naar risiconiveau 'ernstig'

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is zaterdag van risiconiveau 'zorgelijk' naar 'ernstig' gegaan. Dat betekent dat het aantal besmettingen per 100.000 inwoners sterk toeneemt. Hard ingrijpen is volgens de Rijksoverheid dan noodzakelijk.

"Dit is een signaal dat we zeer serieus moeten nemen", laat de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in een bericht weten. "We raden iedereen in onze regio aan extra alert te zijn."

Een veiligheidsregio gaat van risiconiveau 'zorgelijk' naar 'ernstig' wanneer er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. Of als meer dan 10 procent van de afgenomen testen positief is. In de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waren deze week 243,5 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. De cijfers van morgen moeten daar nog bij komen.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is al vanaf 28 september benoemd tot risiconiveau ernstig.