Abdou Harroui speelt niet op zijn favoriete positie bij Sparta, maar bij Jong Oranje 'gelukkig wel'

De afgelopen transferperiode sprak Sparta-middenvelder Abdou Harroui openlijk de hoop uit op een transfer naar FC Groningen. Niet in de laatste plaats, omdat hij daar op 'zijn eigen positie' zou mogen spelen, in plaats van zijn huidige plekje op rechtsbuiten bij Sparta.

Deze week is Harroui bij Jong Oranje, waar hij donderdag negentig minuten op het veld stond in het met 5-0 gewonnen EK-kwalificatieduel met Gibraltar. De 22-jarige Harroui speelde als controlerende middenvelder, naast Ryan Gravenberch (Ajax). "Centraal is waar mijn ambitie ligt, en bij Jong Oranje speel ik gelukkig wel op die plek", vertelt Harroui daarover.

Sinds anderhalf jaar speelt Harroui bij Sparta als rechtsbuiten. "In de jeugd stond ik rechtshalf, linkshalf, controlerend of centraal op het middenveld. Veel mensen zeggen mij nu vooral te kennen van mijn plek op rechtsbuiten bij Sparta, maar daarom zeg ik nu dat ik nu gewoon op mijn eigen positie wil gaan spelen."

"Nu sta ik bij Sparta voorlopig nog rechtsbuiten, dus moet ik die positie zo goed mogelijk invullen", vervolgt Harroui. "Maar mijn ambitie ligt op het middenveld."

Controlerende middenvelder

Bij Sparta heeft Harroui te maken met Henk Fraser, bij Jong Oranje is bondscoach Erwin van de Looi de man die over zijn positie beslist. "Ik zie hem als een controlerende middenvelder, eigenlijk vanaf het begin af aan al", vertelt Van de Looi over Harroui. "Hij zat er vanaf mijn komst bij Jong Oranje snel bij, toen hij nog met Sparta in de eerste divisie speelde. Je kon toen zien dat hij zich best wel moest aanpassen aan de spelers om hem heen, die bijna allemaal in de eredivisie zaten. Maar daar paste hij zich zo snel aan aan. Dat geeft de kwaliteiten die hij heeft wel aan."

'We gaan zien wat er in de winter gaat gebeuren'

Nu Harroui uiteindelijk niet naar Groningen vertrok, speelt hij in ieder geval nog een kleine drie maanden in het shirt van Sparta. "Tuurlijk baal je er een beetje van, maar ik moet er wel gewoon weer staan voor het team en de jongens bij Sparta. Die kan ik niet in de steek laten. Dan gaan we zien wat er in de winter gaat gebeuren", speculeert Harroui.

Van de Looi: "Uiteindelijk moet een speler altijd zijn eigen keuzes maken, het is niet mijn rol om te zeggen dat hij weg moet bij Sparta. Ik hoop altijd dat mijn spelers vooral op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Tuurlijk, ik gun iedereen zijn transfers, zijn dromen en zijn ambities."

Jong Cyprus

Voordat Harroui terugkeert naar Het Kasteel, speelt hij aankomende dinsdag met Jong Oranje in en tegen Jong Cyprus. "Ik zit hier goed, met leuke jongens om me heen. Alles gaat wat sneller, daar word je beter van. In de basis tegen Jong Cyprus? Dat ligt aan de trainer. Ik hoop dat ik erin sta, daar doe je het voor", besluit Harroui.

Bekijk boven dit bericht de volledige interviews met Sparta-middenvelder Abdou Harroui en Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi, waarin laatstgenoemde ook vertelt over Joshua Zirkzee en Feyenoord-doelman Justin Bijlow.