Kerk in Barendrecht houdt dienst met 250 personen én gaat zingen

De Christelijke Gereformeerde Kerk Barendrecht nodigt 250 leden per kerkdienst uit, dat heeft de kerk op haar website laten weten. Ook zal er tijdens de diensten worden gezongen. Die beslissingen gaan tegen het advies van de overheid in om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De kerk laat in een bericht weten dat er naast voorzichtigheid ook vertrouwen in God mag zijn. Daarom gaan de diensten door met extra maatregelen. Zo moet er bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje worden gedragen en wordt het zingen beperkt 1 vers per keer dat er tijdens de dienst wordt gezongen.

Volgens de kerk kan de dienst plaatsvinden binnen de veiligheidsregels die nu gelden. Maar de minister van Justitie & Veiligheid, Fred Grapperhaus, sprak met de religieuze organisaties af dat er maximaal 30 personen aanwezig zijn bij een dienst. Ook geeft de overheid het advies om tijdens een dienst niet te zingen.

Ongeloof

Echt voor Barendrecht (EVB) begrijpt niet dat de kerk 250 man bij elkaar laat komen. "Wettelijk mag dit dan wellicht. Maar wij vinden het onverantwoord." De partij roept daarom burgemeester Van Belzen op, om een klemmend beroep te doen op het bestuur van de kerk om het 'dringende advies' om maximaal dertig mensen in de kerk toe te laten, te respecteren.

God beschermt

De kerk hoopt dat de Heer met deze besluiten zijn zegen wil achtervolgen. "Dat hij ons beschermt tegen het coronavirus, maar bovenal dat het bloed van Christus ons hart mag reinigen van het virus van de zonde."