Het weer van vandaag: enkele buien

Vandaag is het wisselend bewolkt en vallen er verspreid over de regio enkele buien. De temperatuur komt uit op 13 graden en de noordwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Vanavond en vannacht valt er met name aan zee nog een lokale bui. In de rest van de regio is het droog en klaart het af en toe op. De temperatuur zakt naar 8 graden in het oosten van de regio tot 11 graden in het westen. Er staat een zwakke en aan zee matige noordwestenwind.

Morgen wisselen wolkenvelden, enkele zonnige momenten en een paar buien elkaar af. Er vallen minder buien dan de afgelopen dagen. De temperatuur loopt op naar zo'n 13 graden en er staat een overwegend matige westenwind.

Vooruitzicht

Vanaf woensdag knapt het weer wat op. Het is dan voor een aantal dagen zo goed als droog en af en toe schijnt de zon. De temperatuur ligt rond de 13 graden en vooral de nachten kunnen soms fris verlopen.