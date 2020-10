De schaduwzijde van Coming Out Day: 'Kom op voor mensen om je heen'

'De Schaduwzijde van Coming Out Day', dat is de naam van het online evenement zondag tijdens de jaarlijkse Coming-Outdag. Wat als je ervoor kiest om openlijk uit te komen voor jouw seksualiteit? Gert-Jan Verboom, één van de initiatiefnemers van het evenement, zegt dat het in veel gevallen allesbehalve hosanna is. "Je krijgt vaak negatieve reacties."

Die schaduwzijde wil Verboom bespreekbaar maken. "Het belangrijkste is om die mensen een hart onder de riem te steken", zegt hij. "Coming-outdag moet een dag worden van zelfacceptatie. Het belangrijkste is dat je jezelf accepteert, maar weet ook dat er mensen zijn die hetzelfde proces hebben doorgemaakt en er zijn om je te helpen."

Tijdens het online evenement 'De Schaduwzijde van Coming Out Day' komen diverse ervaringsdeskundigen aan het woord tijdens een livestream. Zo wordt antwoord gegeven op de vraag wat de omgeving kan doen? "De omgeving kan een luisterend oor bieden. De organisatie Fairspace leert wat omstanders kunnen doen als mensen op straat gepest of geïntimideerd worden. Opkomen voor mensen om je heen, luisteren naar wat ze meemaken, dat is heel belangrijk."

Acceptatie

Verboom vervolgt: "Wij denken altijd dat we een tolerant land zijn, waar acceptatie hoog in het vaandel staat, maar als ik met ouderen praat, of met mensen van mijn generatie of jongeren van nu, hoor ik dat er veel negativiteit is ten opzichte van mensen met een andere seksualiteit. Dat merk je op straat, maar ook jongeren op school hebben het vaak moeilijk."