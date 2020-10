Man (25) zwaargewond na grote vechtpartij in Rotterdam

Een 25-jarige man uit Sliedrecht is zondagochtend vroeg zwaargewond geraakt bij een vechtpartij aan de Middelrode in Rotterdam. De politie trof hem bewusteloos aan op straat. Bij de vechtpartij waren tien mensen betrokken.

Op de plaats van de vechtpartij vond de politie een mes, maar het is onduidelijk of het slachtoffer is gestoken. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten.

Nog onduidelijk is wat zich precies heeft afgespeeld op de Middelrode in Charlois. De politie onderzoekt de zaak. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.