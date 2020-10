Hoe een 'schooltje' met 30 leerlingen in een villa in Kralingen uitgroeit tot een internationale speler

In een villa in Rotterdam-Kralingen start in 1970 een managementopleiding. De ‘Stichting Bedrijfskunde’ is opgericht door een aantal multinationals. Vijftig jaar later is het ‘schooltje’ met dertig leerlingen van toen uitgegroeid tot de Rotterdam School of Management, een universitaire opleiding bedrijfskunde met duizenden studenten.

Ronald van der Heijden is bedrijfshistoricus en hij heeft zich ter gelegenheid van het jubileum op de geschiedenis van de opleiding gericht. Rotterdam School of Management is onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

We ontmoeten Van der Heijden op de campus. Terwijl hij richting de pas onthulde tijdlijn loopt, vertelt Van der Heijden over het ontstaan van de opleiding: “Het is ooit begonnen als een opleiding voor managers op initiatief van het bedrijfsleven. Het is opgericht door zes multinationals die vonden dat er een managementopleiding moest komen in Nederland naar Amerikaans voorbeeld.”

Internationaal vermaard

De opleiding start als ‘interfaculteit’ van de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam (voorloper van de Erasmus Universiteit) en de Technische Hogeschool in Delft. Van der Heijden: “Inmiddels is het een internationaal bekende opleiding geworden. Studenten vliegen uit over de hele wereld.”

Het internationale karakter van de opleiding heeft er niet voor gezorgd dat de Rotterdam School of Management zijn roots is vergeten. De stad Rotterdam speelt nog altijd een grote rol. “De faculteit staat echt met z’n voeten in de Rotterdamse klei”, zegt Van der Heijden. “Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar typisch Rotterdamse onderwerpen zoals haven, scheepsbouw en kustuitbreiding.”

We gaan naar de Julianalaan in Rotterdam-Kralingen. Daar is het allemaal begonnen. Van der Heijden haalt een bord tevoorschijn waarop ‘Stichting Bedrijfskunde’ staat. “Een typisch jaren 70 bord”, lacht hij, terwijl hij kijkt naar het pand waar het bord ooit op heeft gezeten.



Het onderzoek naar de historie heeft nog veel meer opgeleverd. In zijn werkruimte haalt de verhalenjager, zoals het bedrijf van Van der Heijden heet, nog veel meer tevoorschijn. Een handgeschreven A4tje bijvoorbeeld waarop verschillende opleidingen in het buitenland met elkaar worden vergeleken.

“Een one-page-businessplan”, legt Van der Heijden uit. “Op basis hiervan hebben ze bijvoorbeeld besloten om mensen uit de praktijk voor de klas te zetten en om aan kleine groepen les te geven.”



Een bijzondere vondst in de archieven is ook een panoramafoto van een klaslokaal in de jaren 70. Niet alleen zitten leerlingen te roken tijdens de les, op de achtergrond zijn flesjes bier te zien. Van der Heijden is op zoek gegaan naar het verhaal hierachter.Het pand in Kralingen wordt al snel te klein voor de opleiding. Bedrijfskunde verhuist naar Delft. Tien jaar later komt de studie terug naar Rotterdam en in 1984 neemt het zijn intrek op Woudestein, bij de Erasmus Universiteit.

De faculteit Bedrijfskunde groeit en loopt vaak voorop. Eind jaren 90 wordt er videoles gegeven. De docent geeft zijn college voor de camera en de studenten krijgen het op een cd-rom.



Boxershort

De cd-roms met de lessen van toen zijn bewaard gebleven en gevonden tijdens het onderzoek van Van der Heijden. Maanden heeft hij aan het onderzoek gespendeerd. Hij kan uren vertellen over wat er allemaal boven water is gekomen. Maar hij is ook nog naar iets op zoek.