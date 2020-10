SC Cambuur-FC Dordrecht, de marathon en handbal in Radio Rijnmond Sport

FC Dordrecht gaat zondagmiddag in de eerste divisie op bezoek bij topploeg SC Cambuur. Een zware kluif voor de Schapenkoppen, maar in de laatste jaren heeft Dordt vaker gestunt in Leeuwarden. Rijnmond Sport is benieuwd of de ploeg van trainer Harry van den Ham dat nu weer kan.

Het duel tussen SC Cambuur en FC Dordrecht begint om 14:30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop is de commentator in Friesland. Dennis Kranenburg presenteert de show.

Verder is er in de radio-uitzending aandacht voor de NN Running Day, de virtuele variant van de Marathon van Rotterdam. Ook besteedt Radio Rijnmond Sport aandacht aan handbal. Feyenoord Handbal is dit weekend namelijk voor de derde keer in de eredivisie niet in actie gekomen vanwege het coronavirus.

Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur.