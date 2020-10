FC Dordrecht kansloos onderuit bij SC Cambuur

FC Dordrecht heeft zondag in de eerste divisie een ruime nederlaag geleden bij SC Cambuur. In Leeuwarden verloren de Schapenkoppen pijnlijk met 5-0.

In de eerste helft had FC Dordrecht tegen Cambuur niets te vertellen. Robert Mühren mocht na zeven minuten al aanleggen vanaf de penaltystip na een overtreding van Dordt-aanvoerder Kevin Vermeulen, maar de voormalig spits van Sparta knalde de bal hard over. Twaalf minuten later was het wel raak voor Mühren vanaf elf meter (1-0). Halverwege de eerste helft zette diezelfde Mühren de score op 2-0 met een knappe kopbal. De mooiste goal van Cambuur was de 3-0 van Michael Breij, die een prima volley in huis had.

Ook na de rust kon FC Dordrecht weinig klaarspelen. Cambuur zette zelfs via Giovanni Korte, die in 2014 met de Schapenkoppen promoveerde naar de eredivisie, een nog grote score neer. Als invaller was Korte verantwoordelijk voor de 4-0 en 5-0. Na dit verlies betekent het dat FC Dordrecht op doelsaldo laatste staat in de eerste divisie met slechts vier punten.

SC Cambuur - FC Dordrecht 5-0 (3-0)

19' 1-0 Robert Mühren (penalty)

22' 2-0 Robert Mühren

33' 3-0 Michael Breij

72' 4-0 Giovanni Korte

90+2' 5-0 Giovanni Korte

Bijzonderheid: 7' Robert Mühren (Cambuur) miste een penalty

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Polley (78' Amadin), Aktas, Bliek, Overes; Jansen, Vermeulen, Sürmeli (78' Muringen); Musaba, Schalenkamp (64' Suray), Vicario