FC Dordrecht brengt zondagmiddag in de eerste divisie een bezoek aan SC Cambuur. De Schapenkoppen hopen in Leeuwarden te verrassen. Rijnmond Sport is bij dit duel aanwezig.

In de eerste divisie is FC Dordrecht de nummer negentien met vier punten uit zes wedstrijden. Onder de Dordtenaren staat alleen Helmond Sport nog, dat een minder doelsaldo heeft. SC Cambuur heeft na zes wedstrijden dertien punten en bevindt zich op de derde plek. FC Dordrecht zal in Friesland flink aan de bak moeten.

SC Cambuur-FC Dordrecht start om 14:30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop verslaat de wedstrijd op de radio. Dennis Kranenburg verzorgt de presentatie in Radio Rijnmond Sport. Het duel tussen SC Cambuur en FC Dordrecht kun je via de onderstaande link volgen.

LIVE: SC Cambuur - FC Dordrecht 4-0 (3-0)

19' 1-0 Robert Mühren (penalty)

22' 2-0 Robert Mühren

33' 3-0 Michael Breij

72' 4-0 Giovanni Korte

Bijzonderheid: 7' Robert Mühren (Cambuur) mist penalty

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Polley (78' Amadin), Aktas, Bliek, Overes; Jansen, Vermeulen, Sürmeli (78' Muringen); Musaba, Schalenkamp (64' Suray), Vicario