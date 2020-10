Bliek loopt zijn 71e Marathon van Rotterdam met een app

Gek vindt Bliek deze alternatieve marathon niet. "Kijk om je heen", zegt hij over de natuur om zich heen, nippend aan zijn bekertje koffie. "Zondagmorgen, een zonnetje en een regenboog. Wat kun je beter hebben als je hier een stukje gaat lopen? Ik heb erg veel zin in!"

Bliek liep al twee keer eerder langs de Willem-Alexander Roeibaan. Nu doet hij dat 'voor het echie', met een speciale app van de NN Running Day. Bij dit evenement rennen de hardlopers virtueel de Marathon van Rotterdam. Iedereen kan deze bijzondere editie van de marathon lopen, zonder te hoeven beginnen in Rotterdam. De hardlopers krijgen met deze app de Rotterdamse beleving mee, bijvoorbeeld wanneer zij over de Erasmusbrug of langs de Kuip lopen.

"Als het goed is, dan krijg je allerlei berichten. Ik ben daar erg benieuwd naar", zegt Bliek over de app.

'Gewoon je ding doen'

Tijdens zijn virtuele marathon krijgt Bliek genoeg steun. "Er komen wel wat mensen. Er fietst bijvoorbeeld iemand mee. Ook komen er hardlopers van de Rotterdam Running Ambassadors mij ondersteunen. Maar je moet het gewoon zelf doen. Dat is in een echte marathon ook."

Een streeftijd heeft Bliek niet voor deze speciale marathon. Hij wil vooral genieten van de mooie natuur. "Het komt zoals het komt. Je moet je ook een beetje relaxed opstellen. Geen spannende dingen, gewoon je ding doen. Dan komt het goed."

