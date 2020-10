HET OPKAMERTJE 4 okt 2020

DE SEIZOENEN

1. Voorbij gaat de zomer - Esther Groenenberg

2. Metamorfose - Boudewijn de Groot

3. De Vijf - Arno van der Heyden

4. ’n Zoen moet je mondeling doen - Willy Derby

DIEREN

5. Katzenjammer - Fay Lovsky & La Bande Dessinée

6. Kitten on the keys - Rob van Kreeveld

7. De Mus - Jan Hanlo

8. De Mus - Tom America

9. Zoals - Judith Herzberg

10. Recado - Witmer Trio

11. De Mier - Kees van Kooten

12. Les Chapeaux de Paille de Chauffailles - Bob Fosko

13. Out of focus - Charlie Haden



14. Will you still love me tomorrow – Esther Groenenberg