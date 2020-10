GGD Zuid-Holland Zuid start zoektocht naar nieuwe medewerkers met medische achtergrond

Het aantal coronatests dat wordt afgenomen ligt in oktober op 1100 per dag. Dat moeten er, als gevolg van een oproep van de overheid, half december 2400 zijn. Hiervoor wil de GGD zijn personeelsbestand vergroten van 30 naar 65 fte.

De gemeentelijke gezondheidsdienst is op zoek naar medewerkers met een medische achtergrond, zoals gepensioneerde artsen en verpleegkundigen die drie dagen of meer per week beschikbaar zijn.

Zaterdag werd het risiconiveau voor de regio Zuid-Holland Zuid verhoogd van 'zorgelijk' naar 'ernstig'. Dit omdat ook daar het aantal positieve testen toeneemt.

Ontwikkelingen

De afgelopen tijd zijn de GGD'en druk bezig geweest om het proces van testen en het bron- en contactonderzoek te optimaliseren. Zo is in Schiedam een teststraat geopend waar binnen 15 tot 30 minuten de uitslag van de test te zien is. Er wordt geëxperimenteerd of deze test net zo betrouwbaar is als de normale test.

Ook in de ziekenhuizen in de regio zijn ze al een tijd bezig met de voorbereidingen op de tweede golf aan coronabesmettingen. Zo worden in het Sint Franciscus en Maasstad ziekenhuis verpleegkundigen opgeleid om te ondersteunen op de intensive care. En ook het aantal beschikbare bedden wordt zo ver mogelijk vergroot, mocht het aantal ziekenhuisopnames oplopen.