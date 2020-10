Verjaardagsfeestje met honderd man, straatrace met tachtig kijkers; politie grijpt vier keer in

De politie heeft zaterdagavond vier keer ingegrepen bij bijeenkomsten waar men zich niet aan de coronaregels hield. Zo was er onder meer een verjaardagsfeestje in de Broekpolder bij Vlaardingen.

Daar waren honderd mensen bij, inclusief een dj. Aan dat feest is een einde gemaakt. Ook greep de politie in bij een illegale straatrace, met tachtig toeschouwers aan de Marconistraat in Rotterdam-West.

Verder was het veel te druk bij een avondwinkel aan de Broersvest in Schiedam en in een studentenhuis aan de Oostzeedijk waren ruim twintig studenten aan het feesten. Daar werd een muziekinstallatie in beslag genomen.