FC Dordrecht kan het huidige seizoen financieel overleven, maar de toekomst van de club staat er niet rooskleurig voor. Momenteel is FC Dordrecht in gesprek met mogelijke nieuwe investeerders, zo bevestigt directeur Hans de Zeeuw. "Eerst wil ik de continuïteit van FC Dordrecht voor de komende 25 jaar veiligstellen. Hoe we dat gaan doen, is nu nog niet relevant."