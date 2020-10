Corona werpt schaduw over goede seizoensstart van Feyenoord Handbal

Feyenoord Handbal kwam dit weekend niet in actie tegen Kembit-Lions 2 in de eredivisie mannen, omdat de handbalclubs vanwege het coronavirus niet wilden spelen. De Rotterdammers hebben tot nu toe nog geen besmettingen in de selectie gehad, maar zagen vanwege het coronavirus al drie wedstrijden afgelast worden. "Het is voor iedereen vervelend", zegt Feyenoord Handbal-trainer Arjan Koster.

"Er blijken besmettingen te zijn geweest bij bepaalde wedstrijden. De handbalbond heeft daarbij gezegd dat op het moment één van de twee ploegen nu niet wil of kan spelen, de andere ploeg daar gehoor aan moet geven", legt Koster uit. "Dat betekent dat we gelijk worden opgezadeld met een probleem. Die wedstrijden moeten nu doordeweeks ingehaald gaan worden. Áls de competitie nog doorgaat, dat hangt namelijk af van aanstaande dinsdag", verwijst de trainer van Feyenoord Handbal naar de komende persconferentie.

Koster vindt dat er sowieso strenger opgetreden mag worden tegen de coronaregels. "We horen van andere verenigingen, vooral in het oosten van het land, dat sommige jongens daar twee weken plat liggen." Feyenoord Handbal gaat serieus met de coronaregels om, benadrukt Koster. "Het haalt wel de vreugde en het sociale aspect van de sport weg."

De hoofdtrainer van Feyenoord Handbal heeft moeite met de vele afgelaste wedstrijden. Dat heeft vooral met planmatige redenen te maken, want ook de handbaljeugd van Feyenoord heeft te maken met duels die niet zijn doorgegaan. "Ik denk dat we inmiddels al twaalf wedstrijden dadelijk moeten gaan inplannen die we doordeweeks moeten gaan inhalen. Dat gaat ten koste van trainingsuren van andere teams. Dat vind ik jammer", zegt Koster.

Verrassen in de eredivisie, maar voor hoe lang nog?

Maar er is ook goed nieuws te melden voor de mannen van Koster. Feyenoord Handbal pakte als promovendus al knap drie punten uit de eerste drie wedstrijden. Daarmee staan de Rotterdammers momenteel achtste. Maar andere teams in de eredivisie moeten nog een hoop wedstrijden inhalen.

Koster vindt het daarom nog lastig in te schatten waar Feyenoord Handbal staat. Hij is van mening dat zijn ploeg afgelopen donderdag tegen koploper Tachos niet één, maar twee punten had moeten pakken (31-31). "We willen met deze ploeg handhaven. Maar als we gedurende de competitie onze doelstelling kunnen bijschaven, dan zullen we dat gelijk doen."

Sportief gaat het dus lekker met Feyenoord Handbal. "Maar ik denk dat we als handbalsport blij mogen zijn als het seizoen uitgespeeld mag worden", vertelt Koster. "Binnen de selectie hebben we het hier ook over gehad. Sommige jongens zijn begonnen met werken en zeggen inderdaad dat het maatschappelijk gebonden niet wijs is om verder te blijven spelen. Zij kunnen het niet maken om tien dagen in quarantaine te moeten. Daar zit je wel mee."