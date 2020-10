Politie gaat de straat op voor een diverser korps

De Politie Eenheid Rotterdam is deze week begonnen met een nieuwe actie. Met een grote, blauwe bus trekken agenten de stad in om mensen op straat te scouten voor een baan bij de politie. Een belangrijk streven van het project is om het politieteam zo divers en inclusief mogelijk te maken qua sekse, roots, geloof, leeftijd en geaardheid.

"We zijn al even bezig met een politie voor iedereen zijn. Wat wilden we nu? We wilden echt dichtbij de mensen komen. En hoe doe je dat? Met een bus de straat op en mensen aanspreken", zegt projectleider Petra Roodnat, die al 28 jaar bij de politie zit. Ze vertelt over hoe divers Rotterdam is. "En als je naar de teams kijkt, is dat vele malen minder. Het verschil is goed te zien."

Een goede afspiegeling van een divers Rotterdam

En wanneer ze bij de politie tevreden zijn? "Op het moment dat je van alles wat buiten op straat gebeurt een afspiegeling bent. Dan betekent het dat je ook de kennis en kunde mee naar binnen haalt. En dat je dus sterker wordt." Ze vervolgt: "We willen met de ontwikkelingen mee. Als de maatschappij verandert dan moet je daar als politie in mee."

De mensen die zij aanspreken reageren volgens Roodnat heel enthousiast. "We gaan heel snel door onze folders heen, die de mensen verwijzen naar de voorlichtingen die gaan komen. Er wordt heel positief op gereageerd. En dat is leuk."

Potentiële agenten

Agent Gülay Koster-Çaǧlıoǧlu is wijkagent in Rotterdam-Hillesluis. Met veel plezier struint ze over de Beijerlandselaan op Zuid op zoek naar potentiële agenten. Maar iedereen aanspreken doet ze niet. "Ik let vooral op lichaamstaal. Of je met interesse naar de politie kijkt, met een positieve blik. De leeftijd maakt echt niet uit. Man of vrouw is me ook om het even. Maar zoals je hebt gezien, spreek ik vooral vrouwen aan."

Een meisje dat met haar moeder aan het shoppen is, wordt aangesproken. Interesse in het verhaal van de agent heeft ze zeker. "Ik heb er nooit aan gedacht om bij de politie te gaan eigenlijk. Ik moet hier dus meer over nadenken. Maar ik denk wel dat het leuk zou zijn om te doen."

Het gebied rondom de Beijerlandselaan is volgens Koster-Çaǧlıoǧlu de ultieme plek om mensen te werven om bij de politie te gaan. "De jeugd van nu zit hier en staat hier midden in de wijk. Het is een divers gebied waar we op zoek moeten naar die diverse mensen die bij de politie willen werken."