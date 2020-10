Sportoverzicht: Feyenoord Basketball nog altijd ongeslagen

De mannen van ZΖFeyenoord Basketball kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op de eerste twee competitiewedstrijden in de dutch basketball league. De Rotterdammers klopten zondag in het Topsportcentrum topploeg ZZ Leiden met 99-78.

Feyenoord Basketball was vorige week namelijk ook al te sterk voor Apollo Amsterdam (53-74). Na twee wedstrijden zijn de rood-witten gedeeld koploper met vier punten. Die positie deelt Feyenoord Basketball met Donar, Yoast United en Den Helder Suns.

De basketbalvrouwen van 4Consult/Binnenland kwamen dit weekend niet in actie. Het team uit Barendrecht zag de wedstrijd tegen Martini Sparks uit Haren afgelast worden. Daarmee heeft Binnenland nog geen wedstrijd in de basketball league dames gespeeld.

Hockey

Rotterdam schreef tegen Tilburg drie punten erbij. Het mannenteam van Albert Kees Manenschijn klopte de Noord-Brabanders aan de Hazelaarweg met 3-0. Thijs van Dam was tweemaal trefzeker. Het andere Rotterdamse doelpunt kwam op naam van Joaquin Menini. Rotterdam is in de hoofdklasse nu derde met vijftien punten uit zeven duels.

Victoria liep tegen een ruime nederlaag aan tegen Hurley. De Rotterdamse hockeyvrouwen verloren op eigen veld met 7-1 van de ploeg uit Amstelveen. Na zeven wedstrijden heeft Victoria als hekkensluiter van de hoofdklasse nog geen punt gepakt.

Honkbal

Curaçao Neptunus begon zondag niet goed aan de Holland Series, de strijd om de landstitel. Bij L & D Amsterdam Pirates verloren de Rotterdammers met 3-1. De ploeg die als eerste vier van de zeven wedstrijden wint, is landskampioen. Neptunus speelt maandag weer tegen Amsterdam Pirates.

Rugby

The Hookers beleefde zaterdag in de DeGiro ereklasse een middag om snel te vergeten. Topploeg RC Hilversum was een maat te groot voor de rugbyers uit Hoek van Holland (6-36). Uit de eerste drie wedstrijden verzamelde The Hookers al wel vijf punten. De mannen van trainer Glenn Vertongen staan nu elfde.

Voetbal

In de eredivisie vrouwen was er vrijdag een reden tot juichen voor Excelsior. De Rotterdamse dames pakten een punt bij VV Alkmaar (1-1). Marthe van Erk leek met haar doelpunt in de veertiende minuut lang de matchwinnaar te worden, maar VV Alkmaar maakte vlak voor tijd nog gelijk. Excelsior blijft daarom nog altijd laatste met één punt uit vier duels. VV Alkmaar heeft namelijk een puntje meer.

Volleybal

Een verrassende nederlaag voor de volleybaldames van Sliedrecht Sport op de eerste speeldag van de eredivisie. In sporthal De Basis ging het team van trainer Vera Koenen met 3-1 in sets onderuit tegen Apollo 8 uit Borne. Sliedrecht Sport pakte nog wel de eerste set met 25-15, maar legde het vervolgens af met 24-26, 21-25 en 20-25.

De mannen van Sliedrecht Sport kwamen zaterdag vanwege het coronavirus bij de ploeg echter niet aan spelen toe. De wedstrijd tegen Active Living Orion uit Doetinchem werd afgelast. Reco ZVH uit Zevenhuizen volleybalde wél in de eredivisie mannen. Thuis verloor de ploeg met 3-0 van topploeg Amysoft Lycurgus uit Groningen (17-25, 14-25 en 19-25).

Waterpolo

In de eredivisie heren was er een overwinning voor ZPB HΛProductions te melden. ZVL-1886 Tetteroo uit Leiden legde het in eigen zwembad met 9-8 af tegen de Barendrechters. ZPB is nu zevende met drie punten uit twee wedstrijden.

SVH kwam niet in actie. De Rotterdammers zagen het thuisduel tegen De Ham uit Krommenie afgelast worden. Bij de eredivisie dames ging het waterpoloduel tussen ZV De Zaan uit Zaandam en ZPB HΛProductions ook niet door.

Zaalvoetbal

Feyenoord Futsal leed in de eredivisie een ruime nederlaag. Bij ZVV Volendam werd met 9-1 verloren. De Rotterdammers zijn vijftiende met drie punten uit vijf duels, waarmee zij zich in de staart van de competitie bevinden. Alleen Leekster Eagles staat met één punt uit vier confrontaties nog onder Feyenoord Futsal.

Radiogesprekken

Verder kwamen in Radio Rijnmond Sport zondag roeien en handbal voorbij. Zo spraken we met roeister Marieke Keijser, die met Ilse Paulis goud pakte op de Europese kampioenschappen roeien in het Poolse Poznan.

Daarnaast had Radio Rijnmond Sport de trainer van Feyenoord Handbal aan de telefoon: Arjan Koster. Zijn ploeg, die verrast in de eredivisie mannen, kwam dit weekend voor de derde keer in dit seizoen niet in actie. In het onderstaande gesprek hoor je waarom.