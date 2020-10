Sparta-fan Arend loopt zijn honderdste marathon met een app: 'Zonder Lee doe ik het niet'

Deze zondag stond in het teken van de Marathon van Rotterdam. Uiteraard niet zoals normaal, met duizenden en duizenden toeschouwers en een feestelijk onthaal op de Coolsingel. Nee, met een speciale app konden lopers de marathon virtueel afleggen. Eén van die lopers was de 57-jarige Rotterdammer Arend Keemink.

Hij liep zondag de honderdste marathon van zijn leven. Virtueel dus, met zoveel mogelijk dezelfde beleving als bij een échte marathon. Iedereen kon deze bijzondere editie lopen, zonder te hoeven beginnen in Rotterdam. Hardlopers kregen wel de Rotterdamse beleving mee, bijvoorbeeld wanneer zij over de Erasmusbrug of langs de Kuip lopen. "Het was zwaar, maar wel leuk", vertelt Arend. "Het is niet hetzelfde, maar ik liep met mijn neef en op die app hoorde je geluid. Lee Towers zong en hij sleepte me erdoorheen bij de finish. Ja, zonder Lee doe ik het niet."

Sparta

Arend loopt vanaf 1996 al zijn marathons in een Sparta-shirt. Zo ook deze zondag. "Dat moet als je op de Kasteeltribune zit. Mijn neef is voor Feyenoord, maar die liep niet in een Feyenoord-shirt, dat vond ik wel een beetje jammer."

Normaal gesproken zijn de vele toeschouwers voor Arend, net als voor de vele andere lopers, een bron van energie voor het sloopwerk dat de marathon heet. Die waren er zondag bij de virtuele editie natuurlijk niet. "Omdat je in een Sparta-shirt loopt roept iedereen normaal altijd 'Sparta naar voren', maar dan zeg ik altijd: 'ja hallo, een voetbalwedstrijd duurt maar negentig minuten, ik ben al drie uur bezig.' Je hebt aanspraak in dat shirt, dat had ik vandaag niet."

De 57-jarige Arend begon naar eigen zeggen laat met het lopen van marathons. "Eerst deed ik er één per jaar, maar dat werd op een gegeven zelfs een jaar lang elke maand een marathon. Dat is niet aan te bevelen voor je lichaam."