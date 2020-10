Het weer van vandaag: een enkele regenbui

Vanavond en vannacht is het bewolkt en gaat het af en toe licht regenen. In het oosten van de regio blijft het overwegend droog. Het koelt af naar 9 graden. De wind gaat uit het zuiden waait en is matig en aan zee matig tot vrij krachtig.

Morgen is het bewolkt met eerst wat lichte regen. In het oosten van de regio is het droog met in de middag wellicht ook nog soms wat zon. In de middag wordt het 13 graden en staat er een matige en aan zee eerst nog vrij krachtige zuidoostenwind.

Vooruitzichten

Woensdag en donderdag is het bewolkt en tussen woensdagavond en donderdagochtend valt er af en toe wat regen. Vanaf vrijdag komt de zon af en toe tevoorschijn en blijft het droog. Het blijft voorlopig fris voor half oktober.