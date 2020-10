Burgemeester Aboutaleb besmet met coronavirus

Aboutaleb (59) zit thuis met milde klachten en zit de komende zeven dagen in isolatie. Het is nog niet duidelijk waar hij het virus heeft opgelopen. De GGD is bezig met de inventarisatie van alle mensen met wie Aboutaleb de afgelopen dagen in contact is geweest.

De taken van Aboutaleb als burgemeester worden tijdelijk overgenomen door loco-burgemeester Bert Wijbenga. De Schiedamse burgemeester Cor Lamers neemt de leiding van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond over.