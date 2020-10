Marco Boogers en Abdou Harroui in FC Rijnmond

Marco Boogers is maandagmiddag te gast in FC Rijnmond. De voormalig speler en technisch manager van FC Dordrecht schuift aan naast presentator Bart Nolles, Thomas Verhaar en Sinclair Bischop.

Natuurlijk praten we met Boogers over zijn oude club. Hans de Zeeuw, de huidige directeur van FC Dordrecht, komt ook aan het woord over de onzekere toekomst van de eerstedivisionist.

Verder aandacht voor Abdou Harroui, de speler van Sparta die hoopte op een overgang naar FC Groningen, maar toch op het Kasteel bleef. Wij zochten hem op bij Jong Oranje.

Ook aandacht voor Feyenoord, dat oefende tegen KRC Genk (1-1), Excelsior én het Nederlands voetbalelftal. Oranje speelde zondag met 0-0 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina, met Steven Berghuis als invaller.

FC Rijnmond begint vandaag rond 17.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag op tv. De uitzending is na vijven ook live te volgen via dit bericht.