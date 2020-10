Marco Boogers in FC Rijnmond: 'Het is al nieuws als FC Dordrecht een keer wint'

Marco Boogers nam als technisch manager van FC Dordrecht nooit een blad voor de mond. Bij die club werkt hij al een paar jaar niet meer, maar de Dordtenaar geeft nog wel graag zijn mening. Dat deed hij maandag ook in FC Rijnmond, een dag na de 5-0 nederlaag van zijn oude club bij SC Cambuur. "Er was totaal geen reet aan," doelt Boogers op het duel van zijn oude club én de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bosnië-Herzegovina (0-0).

FC Dordrecht staat troosteloos onderaan in de eerste divisie en het dreigt weer een roemloos jaar te worden. "Het is al nieuws als ze een keer winnen. Dat was in onze tijd wel anders", zegt Boogers. "Er zat toen een visie achter. Nu niet."

Kopje koffie

Boogers ambieert geen functie meer in het betaalde voetbal en dus ook niet bij zijn oude club. Toch is de deur niet helemaal gesloten. Gaat hij binnenkort een kopje koffie drinken met directeur Hans de Zeeuw? "Ik heb zijn nummer niet", grapt Boogers. "Ik wil de club best adviseren, maar ik heb geen tijd om nog dingen te doen. Ik ben wel bereid om bepaalde mensen weer enthousiast te krijgen, sponsors en zaakwaarnemers."

De Dordtenaar is al enkele jaren gestopt bij FC Dordrecht, maar het gevoel blijft. "FC Dordrecht zit in mijn hart. Ik heb een tijd bewust afstand gehouden, omdat alles wat ik zeg wordt vergroot", doelt hij op de jarenlange mediastilte na zijn vertrek.

In FC Rijnmond praten presentator Bart Nolles, Boogers, Thomas Verhaar en Sinclair Bischop ook uitgebreid over het Nederlands elftal én Feyenoorder Steven Berghuis. Hij zat tegen Bosnië-Herzegovina zondag op de bank. En dat was voor veel mensen onbegrijpelijk. Ook bondscoach Frank de Boer komt aan bod. Hij kent met Oranje een valse start als opvolger van Ronald Koeman. "Het enthousiasme is een beetje weg", vindt Boogers.