Dronkenlap rijdt weg na ongeval en strandt met lege tank op snelweg

Een dronken automobilist uit Hoek van Holland heeft het zondagmiddag erg bont gemaakt. Hij reed door na een ongeval en strandde later op de vluchtstrook van de snelweg met een lege tank. En dat allemaal terwijl zijn rijbewijs eerder al was ingenomen.

De auto strandde op een gevaarlijke plek, in een bocht van de A59 bij Sprang-Capelle richting Waalwijk. Toen de politie rond 16:00 uur bij de auto stopte, dronk de bijrijder wijn uit een fles. In totaal zaten er vier personen in de auto. Het ongeluk eerder op de dag gebeurde in Tilburg.

De bestuurder is aangehouden en de auto is weggetakeld. De overige drie inzittenden zijn opgepikt door bekenden.