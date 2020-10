Rotterdams gebouw genomineerd voor renovatieprijs

Het Rotterdamse gebouw Fenix I op Katendrecht maakt kans op de NRP Gulden Fenix 2020. Dat is een prijs namens het Nationaal Renovatie Platform voor het gebouw dat in dat jaar het beste of mooiste is gerenoveerd volgens een vakjury.

De oude en bekende Fenixloods is volledig omgebouwd tot een appartementencomplex met negen verdiepingen en zo'n tweehonderd huizen. Het gebouw was een eeuw geleden nog één van de grootste overslagloodsen van Europa en werd zwaar getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Door een grote brand in 1947 brak vervolgens het gebouw in twee delen, vandaar de namen Felix I en Felix II.

Het gerenoveerde gebouw neemt het in de verkiezing op tegen zes tegenstanders door het hele land. Deze zijn op de site van de organisatie te bekijken. Op 17 november wordt de winnaar in een live gestreamde prijsuitreiking bekend gemaakt.

Eind vorig jaar maakte Rijnmond deze reportage over het gebouw Fenix I