Ibiza voor vleermuizen op Flakkee blijft (voorlopig) bestaan

Deze ruige dwergvleermuis woont in de Baltische staten, maar komt specifiek naar Goeree-Overflakkee om dus even snel te paren en dan weer terug richting het noorden-oosten te vliegen. "Het heeft alles te maken de ligging van de bomen. Hier op de dijk naast het zoete Volkerak stikt het van de muggen en achter de dijk hebben de kleine vleermuizen van 4 cm groot voldoende beschutting om de muggen te vangen", legt Clements uit.

Slecht hout

De bomen zijn na de watersnoodramp in 1953 geplant, maar daarna slecht onderhouden waardoor er honderden rotte plekken en spleten in de bomen zitten. "Ideaal dus voor deze vleermuis, maar wel gevaarlijk voor fietsers die langs de bomen fietsen. Kappen gaan we niet meer doen, maar we gaan ze vleermuisvriendelijk snoeien", vertelt Petra van Nes van het Waterschap Hollandse Delta.

"Dat houdt in dat we de takken niet recht afzagen, maar voor de helft, waardoor het einde van de tak natuurlijk zal rotten en er dus spleten ontstaan voor de vleermuizen", zegt ecoloog Clements.

De komende weken is het waterschap bezig met de snoei en hoopt door nestkastjes in bomen verderop en het planten van nieuwe bomen het Ibiza voor de ruige dwergvleermuis te laten bestaan.