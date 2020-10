Bert Wijbenga neemt tijdelijk het stokje van Aboutaleb over: 'Wrang dat juist hij het oploopt'

Nu Ahmed Aboutaleb het coronavirus heeft opgelopen, worden zijn taken als burgemeester van Rotterdam tijdelijk overgenomen door loco-burgemeester Bert Wijbenga. Volgens hem was het college aangeslagen bij het horen van dit nieuws. "Het is wrang dat juist hij het virus oploopt."

Wijbenga vervolgt: "Aboutaleb is een voorvechter in het serieus omgaan met het virus. Ongelofelijk. Als er iemand oplettend was en iedereen aanmoedigt het virus serieus te nemen, is hij het." De besmetting van Aboutaleb is dan ook sterk signaal volgens Wijbenga. "Het blijkt maar hoe gevaarlijk dit virus is."

Een ruime week is Wijbenga dus verantwoordelijk voor de taken van Aboutaleb als burgemeester van de stad. Maar hij staat er zeker niet alleen voor. "Aboutaleb werkt gewoon thuis en we staan in goed contact met hem. Hij is goed in staat om te weten waar het over gaat in de stad en we voelen hem dichtbij." Over de gezondheid van de burgemeester doet Wijbenga geen uitspraken. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft hij lichte klachten. Het takenpakket van voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is nu in handen van de Schiedamse burgemeester Cor Lamers.

Quarantaine

Volgens de loco-burgemeester is de besmetting van Aboutaleb geen reden voor het college om in quarantaine te gaan. "Hier is geen directe aanleiding voor omdat we door de strenge regels amper ontmoetingsmomenten hebben." Net als bij ieder ander besmette persoon wordt er voor Aboutaleb een contactonderzoek uitgevoerd. "Als het volgens de GGD nodig is, neemt het college uiteraard wel maatregelen," zegt Wijbenga.

Voor Wijbenga is één ding de komende tijd het belangrijkst. "We willen Aboutaleb weer gezond terug in ons midden."