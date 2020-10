Jackpot van 7,5 miljoen valt op staatslot in Oud-Beijerland

Een klant die eerder deze maand een Staatslot heeft gekocht bij een tabakswinkel in Oud-Beijerland, mag zichzelf sinds zaterdag miljonair noemen. Hij of zij won de jackpot van maar liefst 7,5 miljoen euro met de Staatsloterijtrekking van 10 oktober.

Wie de gelukkige winnaar is, is nog niet duidelijk. Omdat spelers die een lot in de winkel kopen in tegenstelling tot abonneespelers anoniem zijn, roept de Staatsloterij deze persoon op om zich te melden bij het hoofdkantoor.

Het winnende lot is verkocht door tabaksspeciaalzaak De Man aan de Oostdijk. "Ge-wel-dig! De jackpot van 10 oktober is gevallen en het winnende lot is in onze winkel gekocht", reageert het bedrijf verheugd op sociale media.

De prijswinnaar krijgt advies en begeleiding aangeboden van de Nederlandse Loterij.