Politie schiet in de lucht bij aanhouding vrachtwagenchauffeur met lading koelkasten

Agenten hebben zondagochtend twee mannen aangehouden die wegrenden bij een controle. Ze reden op de A15 bij Barendrecht in een vrachtwagen met vermoedelijk valse kentekenplaten. Toen hun wagen werd stilgezet, renden de twee de dijk langs de A15 op.

De chauffeur van de vrachtwagen stopte, maar omdat hij met zijn handen naar zijn heup bewoog, vuurden de agenten twee waarschuwingsschoten af.

De bijrijder werd later met behulp van een politiehond gevonden in een achtertuin aan de Petrus Camperstraat, net over de dijk langs de snelweg.

In een container op de vrachtwagen stonden koelkasten. De politie onderzoekt of deze gestolen zijn. De 42-jarige chauffeur uit Valkenswaard en zijn 21-jarige bijrijder uit Eindhoven zitten vast en worden verhoord.