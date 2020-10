RIVM: voor het eerst meer dan duizend nieuwe coronabesmettingen in de regio, 6 doden

Volgens de laatste cijfers van het RIVM zijn er maandag 1053 nieuwe besmettingen vastgesteld in de regio Rijnmond. Het is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis dat het dagcijfer boven de duizend ligt. Zondag kwamen er 906 nieuwe besmettingen bij. Zaterdag waren dat er 996.

Het RIVM meldt dat er in de afgelopen 24 uur zes mensen met het coronavirus zijn overleden. Zij komen uit Dordrecht, Rotterdam, Vlaardingen en Zwijndrecht.

Verder zijn er elf nieuwe ziekenhuisopnames. Acht patiënten komen uit Rotterdam. De anderen komen uit Barendrecht, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg opnieuw het hardst in Rotterdam (439). Daarna volgen de gemeenten Dordrecht (64), Vlaardingen (59), Nissewaard (55) en Schiedam met 49 nieuwe besmettingen.

Reguliere zorg

Er liggen op dit moment in het hele land 1298 coronapatiënten in het ziekenhuis, 65 meer dan gisteren. Van hen liggen 252 op de intensive care, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Als dat aantal blijft stijgen, verwacht Kuipers in november fors meer ziekenhuisopnames dan tijdens de piek in april. "We moeten de curve zo snel mogelijk afbuigen, anders stevenen we af op een aanzienlijke afschaling van de reguliere zorg", zegt Kuipers.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 4 - 274

Albrandswaard: 14 - 396

Barendrecht: 34 - 792

Brielle: 4 - 169

Capelle aan den IJssel: 42 - 1110

Dordrecht: 64 - 1516

Goeree-Overflakkee: 11 - 536

Gorinchem: 12 - 423

Hardinxveld-Giessendam: 23 - 138

Hellevoetsluis: 13 - 371

Hendrik-Ido-Ambacht: 18 - 408

Hoeksche Waard: 38 - 1056

Krimpen aan den IJssel: 23 - 408

Lansingerland: 30 - 845

Maassluis: 23- 458

Molenlanden: 16 - 356

Nissewaard: 55 - 918

Papendrecht: 8 - 267

Ridderkerk: 30 - 595

Rotterdam: 439 - 14038

Schiedam: 49 - 1319

Sliedrecht: 8 - 205

Westvoorne: 10 - 150

Vlaardingen: 59 - 1170

Zwijndrecht: 26 - 610

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert op deze pagina . Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.