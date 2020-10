Voorrangsregels coronatest ook in regio misbruikt: 'Het is geen waterdicht systeem'

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurde hierover eerder een brief naar koepelorganisaties en werkgevers. Ook het AD kreeg deze brief in handen. GGD-directeur Sjaak de Gouw liet desgevraagd weten het probleem te erkennen.

'Niet waterdicht'

Mensen die met prioriteit getest willen worden, moeten daarvoor een speciaal prioriteitsnummer bellen. Een medewerker controleert dan aan de hand van een aantal vragen of deze mensen aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast moeten ze in de teststraat een loonstrookje of zorgovereenkomst laten zien. Dat laatste gebeurt nog wel eens niet, herkennen ze ook in deze regio.

"Wij herkennen het beeld", laat een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond weten. "Zoals dhr. De Gouw aangeeft, is het geen waterdicht systeem. Screening wordt door het prio-callcenter of ons eigen callcenter gedaan."

Om hoeveel gevallen het gaat, is niet helemaal duidelijk. De GGD zegt dat het "wel eens voorkomt". Onderwijs- en zorgpersoneel kan in deze regio alleen met prioriteit getest worden in Rotterdam (Topsportcentrum en Kralingse Zoom) of in Schiedam (Fokkerstraat). Mocht iemand met prioriteit getest willen worden en geen loonstrookje kunnen laten zien, dan wordt diegene volgens de GGD Rotterdam Rijnmond niet weggestuurd.

Agressie

Anders is dat in de regio Zuid-Holland Zuid, waar tot nu toe een enkele keer is voorgekomen dat misbruik is gemaakt van deze prioriteitsregeling. Testen met prioriteit kan daar alleen in de teststraat in Dordrecht (Oranjepark).

"Als in de teststraat blijkt dat zij helemaal niet in de zorg werken of dat daar twijfel over bestaat omdat zij geen documenten kunnen laten zien bijvoorbeeld, plannen we de coronatest opnieuw in. Dat wekt wel agressie", zegt een woordvoerder van de GGD Zuid-Holland Zuid.

Als mensen hun bewijsstukken zijn vergeten maar wel kunnen aantonen in de zorg te werken, dan gaat de test door. "We testen er liever één te veel dan dat we er één te veel wegsturen."