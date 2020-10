Wijzigingen in speelschema Feyenoord en Sparta vanwege Europees voetbal

Het speelschema van Feyenoord en Sparta is op een aantal plaatsen gewijzigd. Dat doet de KNVB vanwege het drukke Europese programma van Feyenoord, Ajax, PSV en AZ.

Voor Feyenoord zijn vier speeltijden veranderd in de komende maanden. De speeldag blijft wel hetzelfde: RKC Waalwijk - Feyenoord (zondag 25 oktober, 16:45 uur), FC Emmen - Feyenoord (zondag 1 november, 14:30 uur, Feyenoord - FC Groningen (zondag 14:30 uur) en Feyenoord - Heracles Almelo (zondag 6 december, 12.15 uur).

Voor Sparta is er nog meer veranderd in het schema tot aan de winterstop. Liefst zes duels krijgen een ander aanvangstijdstip of zelfs een andere speeldag.

Zo gaan de uitwedstrijden tegen RKC Waalwijk en Willem II van zondag naar zaterdag, respectievelijk 7 november en 12 december.

Verder wijzigt het aanvangstijdstip van vier andere duels. Sparta Rotterdam - Heracles Almelo (zondag 25 oktober, 14.30 uur), Sparta - ADO Den Haag (zondag 22 november, 14.30 uur), PSV - Sparta (zondag 29 november, 12.15 uur) en Sparta - FC Emmen (zaterdag 5 december, 21.00 uur).