Zijn verticale tuinen de oplossing voor vergroening in de stad?

Een stad vergroenen met weinig beschikbare ruimte voor het planten van bomen en struiken is een hele opgave. Toch is dat belangrijk in de strijd tegen hitte en regenwater. Naast het aanleggen van daktuinen dient zich nog een mogelijkheid aan: tuinen tegen verticale muren.

"Een echte verticale tuin is wat het woord zegt: alsof je een tuin 90 graden draait en tegen een gevel aan laat groeien", legt groenexpert Huib Sneep uit. "Geen klimplanten, maar vaste struiken en bollen die je normaal horizontaal zou planten, maar nu via allerlei systemen tegen een wand laat groeien."

De beschikbare systemen lopen uiteen van doeken met kleine pockets tot een lichte constructie met grote bakken de hoogte in. Dat laatste geeft planten iets meer groeiruimte en in minder kwetsbaar voor droog en warm weer. Zo'n constructie kan ook binnen, bijvoorbeeld in het atrium van een groot kantoor of in hoge woonkamers.

Zelf heeft Sneep een systeem aangelegd aan de zijkant van een theater in Purmerend. Daar was in de binnenstad geen ruimte meer, behalve de hoogte in. "Dat zijn de mogelijkheden om een stad te vergroenen."

Vindingrijke planten

Een klimop is volgens Sneep geen verticale tuin. "Het is een prima plant, die kan overal tegenop groeien. Maar dat is tegelijk ook vervelend, want ze gaan over je kozijn groeien, door een spouw heen de badkamer in, tillen je dakpannen op. Het is een vindingrijke plant, maar soms voor de mens net iets te vindingrijk."

Welke planten geschikt zijn, hangt af van het soort plant en het type systeem voor de verticale tuin. Het doeksysteem heeft weinig ruimte voor grond. Planten die veel aarde nodig hebben voor de wortels vallen dan af, legt Sneep uit.

Muur in de zon kan 50 graden worden

Ook de locatie van de muur speelt natuurlijk een rol. "Als je een muur op het noorden hebt, moet je planten hebben die van schaduw houden. Voor een zuidkant geldt: die muur kan wel 50 graden worden. Dan moet je bijna een mediterrane plant hebben", zegt Sneep.

Onderhoud hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar met een gieter een metershoge muur vol planten verzorgen is onbegonnen werk. "Die systemen kunnen niet zonder automatisch watergeefsysteem", vindt Sneep. "Elk van die systemen hebben vaak dagelijks of zelfs vaker water nodig." Daarvoor zijn druppelsystemen met een timer beschikbaar. Daarmee krijgen planten elke dag op de ingestelde tijd een paar minuten water. "Simpeler dan je denkt", zegt Sneep. "Dat systeem is ook geschikt voor vloeibare meststoffen." Voor groter onderhoud zul je volgens de groenexpert toch een paar keer met een ladder, klein steigertje of een schaarlift de hoogte in moeten.

Sneep schat een all-in prijs op 400 euro per vierkante meter, dat is inclusief de planten en een watergeefsysteem. "Je kunt het ook zelf in elkaar zetten."

Is het de oplossing voor het vergroenen van volgebouwde steden? "Het komt op plekken waar je op geen andere manier een mooie begroeide situatie kan maken", legt Sneep uit. "Als je in de binnenstad groen wil toevoegen, is je enige optie vaak een huis slopen. Dan ben je een miljoen kwijt. Het is geen goedkope manier, maar de enige om op plekken waar je anders geen groen kunt maken, toch groen toe te voegen."