Uitgelekt coronabeleid: kabinet legt amateursport aan banden

Ook denkt het kabinet eraan reizen met het openbaar vervoer alleen nog toe te staan als het strikt noodzakelijk is. De bedoeling is het sociale verkeer drastisch te beperken om de forse stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen.

Bij amateursporten gaat het om alle sporten met deelnemers van boven de 18 jaar, waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Het gaat om alle contactsporten, tennis zou dan bijvoorbeeld nog wel kunnen. Door competities stil te leggen worden reisbewegingen beperkt. Professionele sport is uitgezonderd.

Het kabinet wil dus de groepsgroottes verder inperken. Het maximum voor alle groepen per binnenruimte gaat naar 30. Nu geldt dat ook al in veel gevallen, maar met een hele lijst aan uitzonderingen.

Ook voor de horeca komen verdere beperkingen, welke dat zijn is nog niet duidelijk.

Morgen persconferentie

Morgen om 19.00 uur is er een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Zondag kwamen premier Rutte en een groot deel van de ministersploeg bij elkaar op het Catshuis, om te praten over het toenemende aantal coronabesmettingen.

Bewindslieden van onder meer Volksgezondheid en Justitie waren maandag bijeen voor verder overleg met premier Rutte. Na afloop zei minister de Jonge dat we ons "schrap te zetten hebben" voor aanvullende maatregelen.

"Morgen komt er meer duidelijkheid", zei minister Grapperhaus. "We moeten het nu zorgvuldig in elkaar steken." Ook minister Van Ark van Volksgezondheid sprak haar zorgen over de nieuwste cijfers uit. "Ik zou echt willen dat we ons met zijn allen aan de maatregelen gaan houden. Alleen met ons gedrag kunnen we het virus bestrijden."